1^ Categoria D – Pro Pellaro a valanga, la Palmese batte il Siderno

Tanti gol e spettacolo nelle gare dell’ottava giornata del Girone D di Prima Categoria. Dopo il successo della capolista Deliese nelle gare del sabato (clicca qui per il focus sugli anticipi), Palmese e Pro Pellaro non sono da meno e rispondono a suon di gol: i neroverdi hanno la meglio del Siderno, in uno scontro che evoca gli antichi fasti dei due club, andando a segno con Fiorino e la doppietta di Tounkara, gli ionici accorciano nel finale con Carabetta; i bianconeri travolgono il Nuovo Polistena sotto una pioggia di reti, ben 6, con le doppiette di Petronio e Luce e i gol di Ficara e Argirò.

Il Taurianova aggancia Siderno e Ardore al quinto posto vincendo 3-0 in casa della Scillese, ultima della classe. Nel doppio scontro-salvezza sorride solo il Lazzaro, il quale trova con Latella il gol-partita in casa della Bovese, mentre si chiude a reti bianche il confronto tra Villese e Palizzi.

