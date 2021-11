Reggina, martedì al Granillo arriva l’Ascoli: Aglietti pensa a molti cambi

Due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro gare. La Reggina ha bisogno di reagire dopo il pesante ed inequivocabile ko di Benevento. Martedì il turno infrasettimanale, al Granillo arriva l’Ascoli allenato da Sottile, bestia nera degli amaranto. Il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti, come già anticipato nella conferenza stampa del dopo partita, potrebbe dare vita a molti cambiamenti per “scuotere” la compagine amaranto. Si profila un cambio di modulo, con il passaggio dal primo minuto al 4-2-3-1 già impiegato in molte gare di campionato. Potrebbero tornare tra i titolari Rivas e Cortinovis, con un turno di iniziale panchina per Galabinov, Ricci. Non sono da escludere anche cambi in difesa, sicuramente sull’out destro ma anche la coppia di centrali, dopo i sei gol subiti in 135′ minuti, potrebbe essere modificata.