Top&Flop di Benevento-Reggina: vincono solo i tifosi amaranto al Vigorito

In una gara senza storia, con una Reggina letteralmente annientata dal Benevento ed incapace anche di una timida reazione, l’unica nota lieta è il solito sostegno dei circa 200 tifosi amaranto al Ciro Vigorito. Prestazione deplorevole della squadra di Aglietti.

TOP: I TIFOSI – Davanti ad una prestazione collettiva imbarazzante della Reggina, priva di mordente, carica agonistica e anche capacità di reazione, gli unici sempre a vincere sono i tifosi amaranto che hanno sostenuto la squadra anche sotto di quattro reti, senza smettere l’incitamento.

FLOP LA REGGINA – C’è poco da evidenziare dopo una prova del genere. Non si salva nessuno nella compagine amaranto, forse i soli Turati che non ha colpe sui gol subiti ed Hetemaj che cerca di scuotere i suoi. Per il resto performance inqualificabile sotto ogni punto di vista: mentale, caratteriale e tecnica. Reggina mai in partita, dal primo minuto fino al triplice fischio, tutta la squadra da bocciare, compreso il tecnico Aglietti, in difficoltà.

