Benevento-Reggina, le pagelle di RNP: un disastro senza attenuanti

Tracollo della Reggina a Benevento, la squadra di Aglietti, mai in partita, subisce 90′ di dominio campano incassando quattro reti ma rischiando una disfatta epocale. Le pagelle amaranto di RNP.

Turati 5 – Quando una squadra vive 90′ simili, a pagarne le conseguenze è soprattutto il portiere che si ritrova bersagliato. Turati fa il suo dovere, prendendo tutto quello che si può prendere.

Adjapong 4 – Al ritorno in campo dal 1′ dopo quasi un anno, partecipa al tracollo amaranto; raramente riesce a fermare gli avversari che transitano dalle sue parti. Dal 59′ Lakicevic 4,5 – Prova un paio di affondi senza esito, lasciando in alcuni frangenti la sua zona di competenza sguarnita e utile per le ripartenze locali.

Cionek 4 – Lapadula e compagni fanno quel che vogliono per 90′, i gol incassati avrebbero potuto essere almeno il doppio, Cionek partecipa al tracollo, ha il “merito” di mettere una pezza in un paio di circostanze, comunque molto meno del necessario.

Stavropoulos 3 – Prova disastrosa in una difesa morbida come formaggio fuso, affettata dalle lame del Benevento ad ogni folata.

Di Chiara 4 – Rientrato dalla squalifica, riesce solo in un paio di circostanze ad attuare le sue solite scorribande, senza esito; anche lui vive una giornata da incubo come tutto il reparto arretrato.

Ricci 4 – Inconsistente, prova un paio di volte ad inventare qualcosa ma con scarsa lucidità, assente il suo aiuto ai compagni di mediana per contrastare gli avversari. Dal 46′ Cortinovis 4,5 – Offre qualche spunto mostrando le sue qualità, il tutto comunque fine a se stesso, la luce della squadra è totalmente spenta.

Crisetig 4 – La sua regia è sfocata, la squadra è in balia dell’uragano giallorosso e da solo non può nulla per arginare la tempesta che si abbatte sugli amaranto.

Bianchi 4 – Non riesce ad arginare lo tsunami giallorosso nonostante il solito impegno, gli avversari passano fin troppo spesso in maniera agevole per vie centrali. Dal 59′ Hetemaj 5 – Ex di turno e accolto tra gli applausi, è l’unico a mostrare sprazzi di vitalità, sporcando i guanti del portiere di casa con un destro destinato sotto l’incrocio, mettendo poi in apprensione la retroguardia con giocate di carattere e qualità, ma il finlandese predica nel deserto.

Bellomo 4 – Dovrebbe fornire quel guizzo in grado di risvegliare la squadra, ma anche dal suo fronte la luce non si accende.

Montalto 4 – Prova a vivacizzare il reparto offensivo con i suoi movimenti ma non riesce mai ad incidere o anche solo a cercare la porta. Dal 70′ Rivas S.V.

Galabinov 4 – Un ectoplasma per tutto il primo tempo, con il contributo del resto della squadra non lo aiuta e palloni giocabili non ne arrivano Dal 46′ Denis 4,5 – Lotta sui pochi palloni che passano dalle sue parti, non ha mai la possibilità di rendersi pericoloso, eccetto in una circostanza nella quale comunque la bandierina rende nulli i suoi sforzi.

Mister Aglietti 4 – L’impatto sulla partita a livello mentale da parte della squadra è pari a zero, mancano gambe e motivazioni, il Benevento gioca sul velluto fin da subito. Aglietti non riesce a trovare le contromosse per risistemare la squadra o, quantomeno, per fornire una scossa emotiva che possa portare una reazione.