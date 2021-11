1^ e 2^ Categoria, gli anticipi: l’ottava meraviglia della Deliese, goleade di Ardore e Catona

La Deliese fa otto su otto battendo il Saint Michel, successi per Catona e Ardore contro Santa Cristina e Bianco; in 2^, Campese al comando, vincono anche Antonimina e Varapodio

Si continua a segnare tantissimi gol nel Girone D di Prima Categoria e ancora una volta gli anticipi regalano grandi goleade. Sabato scorso erano state realizzate 16 reti in 3 incontri, stavolta, per gli antipasti dell’ottava giornata sono 15 nello stesso numero di match.

Il campo principale era quello di Gioia Tauro dove la capolista Deliese era ospite dell’agguerrito Saint Michel, battuto finora solamente da Palmese e Pro Pellaro che lo precedono in classifica. La formazione di Ciccio Api va a caccia dell’ottava vittoria in altrettanti incontri e con Donenico Antonio Carbone trova il gol del vantaggio; nella ripresa la reazione della squadra di mister Cambrea porta i suoi frutti con il pareggio di Crocco, ma la parità è di breve durata dato che ancora bomber Carbone riporta avanti gli amaranto e poco dopo Corrao sigla il definitivo 3-1. Deliese ancora a punteggio pieno dopo otto giornate.

Gran colpo messo a segno in bassa classifica dal Catona che rifila un 5-2 a domicilio al Santa Cristina; mattatori dell’incontro Giordano e Praticò con due reti a testa. Per i biancoazzurri sono otto i punti conquistati nelle ultime quattro gare, per una classifica decisamente migliore rispetto ad un mese fa. Prova ad affacciarsi dalle parti della zona playoff l’Ardore che travolge e sorpassa in classifica il Bianco con un rotondo 4-0.

Negli anticipi della quinta giornata del Girone E di Seconda Categoria, primato provvisorio per la Campese che espugna il campo del Real Cittanova per 1-0. A due lunghezze dalla formazione di Campo Calabro ci sono il Varapodio, il quale si impone per 3-1 sullo Sport Palmi, e l’Antonimina, vittorioso per 3-0 sul Rizziconi; la formazione ionica opera il sorpasso proprio sui pianigiani e punta la vetta, tenendo conto della partita ancora da recuperare.