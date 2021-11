Visti da vicino: il Benevento raccontato da Ivan Calabrese (OttoChannel)

Cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 19 punti in classifica. E’ questo il bilancio attuale del Benevento di Fabio Caserta, che sabato 27 novembre alle ore 14:00 sfiderà la Reggina al ”Vigorito”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Ivan Calabrese – collega di OttoChannel – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

COSA E’ CAMBIATO- ”Rispetto alla scorsa stagione è cambiata la categoria, c’è stata una retrocessione amara che ancora oggi pesa, anche per quanto riguarda l’umore della piazza. La società ha mantenuto gran parte dell’ossatura della squadra dello scorso anno, ma diversi elementi sono andati via ed il reparto che ha subito maggiori cambiamenti è stato il centrocampo (sono andati via Viola, Schiattarella, Hetemaj, Dabo), totalmente rinnovato”.

LA ROSA- ”La rosa del Benevento è composta da elementi che vengono dalla Serie A, altri scelti da Caserta come Calò ed Elia, altri giovani con un grande avvenire come Viviani, Brignola, Vogliacco ecc. Il mix tra giovani ed esperti è giusto, ci sono degli aspetti da correggere, specie nel ruolo di terzino destro ed in mezzo al campo, mentre in attacco c’è grande abbondanza”.

TRIS DI SCONFITTE- ”Contro il Brescia il Benevento non meritava di perdere, è stato punito da un errore di Letizia che ha portato al gol del Brescia nei minuti finali; contro il Frosinone la sconfitta è stata ampiamente meritata ma anche favorita dall’espulsione di Glik dopo appena mezz’ora di gioco. A Pisa la squadra ha subito un goal dopo 7′ senza riuscire a pareggiare nonostante abbia attaccato con frequenza nell’arco del match. Credo che in questo momento della stagione il Benevento stia peccando in fase offensiva, infatti nelle ultime tre gare ha realizzato soltanto una rete. Al momento è questo il tallone d’Achille dei giallorossi ed è anche favorito da un centrocampo non ancora ben amalgamato”.

CARATTERISTICHE- ”Caserta è un tecnico che cerca molto la propositività. I centrali difensivi spesso e volentieri si allargano in fase di possesso, con i terzini che arrivano all’altezza della linea dei centrocampisti. E’ capitato che quando si è trovata una squadra che si chiude non si riesce a trovare i varchi giusti. Il tecnico si è trovato tra le mani una squadra reduce da una retrocessione, ancora non si vede la sua impronta anche perché sta cambiando molto, non si è ancora vista una continuità nelle scelte”.

PUNTO DEBOLE E PUNTO DI FORZA- ”Il punto debole è sicuramente il centrocampo, ancora non ben assortito. Un punto forte riguarda la presenza di elementi importanti per la categoria, come Lapadula in avanti. Anche la difesa ha dimostrato di avere la giusta amalgama e la giusta alchimia”.

INDISPONIBILI- ”Resta fuori per squalifica Glik, mentre Foulon salterà la sfida per via di un infortunio rimediato a Pisa”.