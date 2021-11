Benevento-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle ore 14 di domani, allo stadio “Ciro Vigorito” andrà in scena il match tra Reggina e Cremonese, valido per la quattordicesima giornata del campionato di serie B. Gli uomini di Aglietti sono reduci dal ko casalingo contro la Cremonese, mentre i giallorossi da tre sconfitte consecutive. Sono 20 i precedenti ufficiali tra le due compagini in Campania, dove la Reggina non ha mai vinto ed il bilancio parla di 6 pareggi e 14 vittorie del Benevento. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto, motivo per cui la posta in palio risulta essere più appetibile rispetto al solito. Indisponibili Ménez, Ejjaki e Franco.

Probabile formazione Reggina

In vista del match del “Vigorito”, mister Aglietti confermerà il modulo 4-4-2, al quale dovrebbe però apportare delle modifiche rispetto all’ultima uscita. La prima dovrebbe riguardare il ritorno di Di Chiara a sinistra (il quale ha scontato la squalifica), l’altra dalla presenza di uno tra Lakicevic e Adjapong a destra, al posto di Loiacono. Possibile rientro in campo dal 1′ anche per Bianchi e Ricci.

REGGINA (4-4-2): Turati; Di Chiara, Stavropoulos, Cionek, Lakicevic; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

Probabile formazione Cremonese

Dovrebbe andare di conferme anche mister Caserta, quantomeno per quanto concerne il modulo. 4-3-3 come schieramento di riferimento per i giallorossi, privi dello squalificato Glik e dell’infortunato Foulon.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari, Elia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Calò, Acampora; Brignola, Lapadula, Improta. All: Caserta.

Benevento-Reggina, pronostico

Reggina di mister Aglietti che parte sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 3.70 rispetto alla vittoria dei giallorossi quotata 2.05. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 leggermente in rialzo a quota 3.75. Segno X equivalente per i due bookmakers, fissato a 3.20.

Benevento-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Il fischio d’inizio della gara è fissato alle ore 14:00. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo