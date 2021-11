Benevento-Reggina, la probabile formazione giallorossa: Lapadula al centro del tridente offensivo

Ripartire. E’ l’imperativo del Benevento di mister Fabio Caserta, reduce da tre sconfitte consecutive e dunque in cerca di riscatto per invertire il trend negativo. I giallorossi saranno ancora privi del loro centrale difensivo Kamil Glik, il quale dovrà terminare di scontare la squalifica che lo ha già visto saltare la trasferta di Pisa. Ultimo (nonché unico) acciaccato in ordine di tempo, il terzino Foulon sinistro.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOROSSA

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Caló, Acampora; Brignola, Lapadula, Improta

BALLOTTAGGI: Elia-Masciangelo 60-40%, Calò-Viviani 55-45%, Brignola-Insigne 55-45%

INDISPONIBILI: Foulon

SQUALIFICATI: Glik