Benevento-Reggina, la probabile formazione amaranto: idee chiare per Aglietti [GRAFICA]

Rialzarsi dopo la battuta d’arresto con la Cremonese. E’ questo l’obiettivo della Reggina di mister Aglietti, che a Benevento cercherà di cancellare il black-out dei secondi 45′ di domenica scorsa tornando a fare risultato. Il tecnico amaranto ritrova Di Chiara (che rientra dalla squalifica) ma perde Jérémy Ménez, il quale non si è allenato durante la settimana per via di un problema al tendine d’Achille. L’unico dubbio, in casa Reggina, sembra essere legato alla catena di destra, dove Lakicevic e Adjapong si contendono una maglia da titolare e non è da escludere che il calciatore di proprietà del Sassuolo possa debuttare al ”Vigorito”.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Turati; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Lakicevic-Adjapong 51-49%, Ricci-Laribi 60-40%

INDISPONIBILI: Ménez, Ejjaki, Franco.