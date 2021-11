Serie D, Coppa Italia – Altra impresa del Cittanova che raggiunge gli ottavi

Non finisce di stupire il Cittanova che dopo raggiunto per la prima volta nella sua storia i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, ha espugnato il campo del Santa Maria del Cilento con un rocambolesco 4-3, conquistando l’accesso agli ottavi.

Vantaggio a freddo dei padroni di casa con il colpo di testa di Tandara ad anticipare Bruno; la risposta della formazione di Di Gaetano arriva appena oltre il quarto d’ora, dopo aver sprecato un paio di ghiotte palle-gol: errore della difesa di casa che regala la sfera al Cittanova, Michele Pane dal limite trova l’angolino firmando il pari. Passano appena cinque minuti e sugli sviluppi di un piazzato, nuovamente Pane calcia da fuori trovando una deviazione decisiva che vale il vantaggio dei pianigiani. I locali vanno a caccia del pari senza fortuna, rischiando di subire in ripartenza la terza rete, ma la prima frazione si chiude sul punteggio di 1-2.

L’inizio della ripresa vede un Cittanova devastante che travolge il Santa Maria in pochi minuti. Dopo un mezzo miracolo del portiere campano, Pane calcia ancora da fuori, stavolta dipingendo una traiettoria arcuata che va a baciare la parte interna del palo e insaccarsi. Per lui è tripletta, per i giallorossi un passo in avanti verso la qualificazione, messa quasi al sicuro poco dopo quando sul corner di Bonanno, Coulibaly devia nella propria porta. L’orgoglio dei campani, sotto di tre gol di fronte ai propri tifosi, frutta un tentativo di rimonta che mette i brividi al Cittanova. Prima Citro al 25′, poi Maggio dal dischetto alla mezz’ora rimettono in bilico il risultato; l’assedio del Santa Maria a caccia del pari si intensifica ulteriormente dopo l’espulsione di Petrucci, tuttavia la squadra di Di Gaetano non rinuncia ad attaccare in ripartenza, sfiorando un paio di volte la quinta rete.

La porta giallorossa resiste e il Cittanova porta a casa una vittoria per 4-3 che vale l’accesso agli ottavi di finale, in programma il prossimo 15 dicembre contro il Trapani.