La carica di Crisetig: ”A Benevento non firmerei per il pareggio. La Serie A? Magari con la Reggina”

Dodici presenze con la maglia giallorossa nella stagione 2018/19, l’ultima in Italia prima dell’approdo alla Reggina. Lorenzo Crisetig tornerà a Benevento da ex di turno e con la maglia amaranto addosso, verso la quale sarà indirizzata tutta la sua concentrazione per una sfida delicata che potrebbe cancellare il recente ko contro la Cremonese.

”Che siano in casa o in trasferta, le sconfitte fanno sempre male – ha dichiarato Crisetig a La Gazzetta dello Sport- Sono felice di aver indossato la maglia del Benevento, ma adesso difendo i colori amaranto e darò il massimo come sempre per portare a casa la vittoria. Loro sono na rosa di grande qualità e come noi è in cerca di punti, prevedo una battaglia su ogni pallone. Dobbiamo dare quella spinta in più e ottenere un risultato importante per cancellare i passi falsi avvenuti davanti ai nostri tifosi. Non firmerei per il pareggio, perché proveremo a portare a casa i tre punti”.

E in ottica futura, il numero 8 friulano (che prolungherà il proprio contratto fino al 2024) svela le proprie intenzioni: ”Sono felice di stare qui. Spero di tornare presto in Serie A, magari proprio con la Reggina”.