Eccellenza – In vista di Gallico Catona-Reggiomediterranea, indetta la “Giornata Rosso-Blu”

La società del Gallico Catona comunica che per la gara in programma domenica 28 novembre 2021 alle ore 14:30 contro la Reggiomediterranea allo stadio “Nino Lo Presti” di Gallico Superiore, è indetta la “GIORNATA ROSSO – BLU” .

Non saranno validi, per tale occasione, gli abbonamenti. Il prezzo del tagliando unico è fissato in euro 5,00, per le donne l’ingresso è gratuito.