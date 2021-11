Benevento-Reggina, i precedenti ufficiali: nessuna vittoria per gli amaranto in terra campana

Quella in programma sabato è la prima sfida in B tra Benevento e Reggina

Sfida delicata quella che attende gli uomini di Aglietti, che sabato al Vigorito affrontano il Benevento di mister Fabio Caserta. Sono 12 i precedenti ufficiali tra le due compagini in terra campana. Il bilancio è nettamente favorevole ai giallorossi, con sette successi per le streghe, cinque pareggi e nessuna vittoria per gli amaranto. L’ultimo Benevento-Reggina risale all’11 aprile 2015: in occasione di quel match, terminato 4-0, i sanniti riuscirono ad ottenere una vittoria netta sulla Reggina guidata da Alberti grazie alle reti di D’Agostino, Mazzeo, Marotta e l’autorete di Di Lorenzo.

Di seguito i precedenti ufficiali tra Benevento e Reggina:

Lega Pro C – 11.04.2015 Benevento Calcio – Reggina Calcio 4:0

Serie C – Girone B – 07.12.1986 SC Benevento – Reggina Calcio 0:0

Serie C – Girone – 20.01.1985 SC Benevento – AS Reggina 2:1

Serie C – Girone B – 13.03.1983 SC Benevento – AS Reggina 1:1

Serie C – Girone B – 15.11.1981 SC Benevento – AS Reggina 1:1

Serie C – Girone B – 16.11.1980 SC Benevento – AS Reggina 1:0

Serie C – Girone B – 07.10.1979 SC Benevento – AS Reggina 1:0

Serie C – Girone B – 06.05.1979 SC Benevento – AS Reggina 0:0

Serie C – Girone C – 16.10.1977 SC Benevento – AS Reggina 2:0

Serie C – Girone C – 21.11.1976 Polisportiva Benevento – AS Reggina 0:0

Serie C – Girone C – 09.11.1975 Polisportiva Benevento – AS Reggina 2:1

Serie C – Girone C – 22.09.1974 Polisportiva Benevento – AS Reggina 1:0

