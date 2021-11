Eccellenza – Pippo Laface torna sulla panchina del Boca N. Melito

Il Boca Nuova Melito Admo, per risolvere i propri problemi di “salute” palesati da una classifica deficitaria, ha chiamato il Dottore. Al posto del dimissionario Cosimo Saviano, sarà Filippo Laface a guidare la squadra biancorossa nel tentativo di risalire la china. Laface, allenatore e medico, avrà il compito di trovare la giusta medicina per guarire il Boca N. Melito dai mali che lo hanno afflitto nel primo terzo del torneo. Assieme a Laface, torna in biancorosso anche il preparatore atletico Luca Rodà.

Di seguito il comunicato del club.

Il Boca Nuova Melito ADMO comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno sulla panchina biancorossa di mister Filippo Laface. Il tecnico, già protagonista al “Pellicanò” per quattro stagioni, dal 2017/2018 al 2020/2021, ha preso contatto quest’oggi con la squadra ed è già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato che vedrà il Boca N. Melito di scena in casa del Soriano.

Negli scorsi anni mister Laface ha legato il proprio nome ad alcune pagine storiche del club: dalla vittoria del campionato di Promozione 2017/2018 al quarto posto finale in Eccellenza nel 2018/2019, con tanto di semifinale di Coppa Italia raggiunta nello stesso anno. Salvezza raggiunta senza eccessivi patemi nel campionato 2019/2020, sospeso a sei turni dalla fine, mentre nella passata stagione erano state giocate appena quattro partite con due pareggi e due sconfitte.

Ad accompagnare mister Laface anche in questa nuova avventura ci sarà il professor Luca Rodà, il quale da ormai un decennio segue il tecnico nelle sue esperienze in panchina, con somma gioia delle squadre che possono usufruire della sua preparazione e professionalità.

Diamo il bentornato a mister Laface e al professor Rodà, augurando loro buon lavoro!