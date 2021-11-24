breaking news

Benevento-Reggina: designato l’arbitro Fourneau

Benevento-Reggina: designato l’arbitro Fourneau
Reggina
24/11/2021 12:52 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Il fischietto romano per la gara di sabato

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 14a giornata della Serie BKT 2021/2022.

 

CROTONE – LR VICENZA Venerdì 26/11 h. 18.00
GIUA
COLAROSSI – DI GIACINTO
IV: GEMELLI
VAR: NASCA
AVAR: ROSSI C.

LECCE – TERNANA Venerdì 26/11 h. 20.30
PATERNA
CECCONI – BARONE
IV: DI FRANCESCO
VAR: ABISSO
AVAR: PAGLIARDINI

ALESSANDRIA-CREMONESE h. 14.00
VOLPI
ROSSI L. – SECHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: FABBRI
AVAR: PERETTI

ASCOLI – MONZA h. 14.00
DI MARTINO
BINDONI – CIPRIANI
IV: IACOBELLIS
VAR: PEZZUTO
AVAR: BERCIGLI

BENEVENTO – REGGINA h. 14.00
FOURNEAU
PALERMO – PERROTTI
IV: DI GRACI
VAR: MARINI
AVAR: MARCHI

COSENZA – SPAL h. 14.00
MARESCA
MIELE D. – GUALTIERI
IV: PANETTELLA
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LANOTTE

FROSINONE– PORDENONE h. 14.00
RAPUANO
MOKHTAR – MORO
IV: CATANOSO
VAR: VALERI
AVAR: SCARPA

BRESCIA – PISA h. 16.15
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: CASCONE
VAR: MARIANI
AVAR: TOLFO

PERUGIA – CITTADELLA h. 18.30
PRONTERA
VONO – DI MONTE
IV: FELICIANI
VAR: SERRA
AVAR: CAPALDO

COMO – PARMA Domenica 28/11 h. 20.30
MASSA
ZINGARELLI – ROSSI M.
IV: GUALTIERI
VAR: DIONISI
AVAR: BACCINI

 

 

Redazione ReggioNelPallone.it
Redazione ReggioNelPallone.it
Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

Ultime News

Serie B, Lecce: infortunio per Coda, potrebbe saltare la Reggina
Reggina

Serie B, Lecce: infortunio per Coda, potrebbe saltare la Reggina

24/11/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Con una nota pubblicata sul proprio sito internet il Lecce ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attuale capocannoniere della serie B Massimo Coda. Questa la nota:  “Il calciatore Massimo...
Eccellenza – Pippo Laface torna sulla panchina del Boca N. Melito
Dilettanti

Eccellenza – Pippo Laface torna sulla panchina del Boca N. Melito

24/11/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Il Boca Nuova Melito Admo, per risolvere i propri problemi di “salute” palesati da una classifica deficitaria, ha chiamato il Dottore. Al posto del dimissionario Cosimo Saviano, sarà Filippo Laface a guidare la...
Reggina, calendario infuocato: prima a Benevento, poi a Lecce. Nel mezzo Sottil
Reggina

Reggina, calendario infuocato: prima a Benevento, poi a Lecce. Nel mezzo Sottil

24/11/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Tre gare in sette giorni attendono la Reggina. Gli amaranto già sabato a Benevento dovranno affrontare uno degli organici più importanti della serie B. La formazione di Aglietti tornerà immediatamente in campo per...
Reggina-Ascoli, in campo martedì 30: aperta la prevendita (INFO E COSTI)
Reggina

Reggina-Ascoli, in campo martedì 30: aperta la prevendita (INFO E COSTI)

24/11/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Reggina 1914 comunica che è già attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Ascoli, in programma martedì 30 novembre alle ore 20:30 allo stadio Oreste Granillo e valevole...
Benevento-Reggina: designato l’arbitro Fourneau
Reggina

Benevento-Reggina: designato l’arbitro Fourneau

24/11/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 14a giornata della Serie BKT 2021/2022.   CROTONE – LR VICENZA Venerdì 26/11 h. 18.00 GIUA COLAROSSI – DI GIACINTO IV: GEMELLI VAR: NASCA AVAR: ROSSI...
© 2021 Reggio nel Pallone - Testata giornalistica online - Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 - P. IVA 02619950807