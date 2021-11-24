Benevento-Reggina: designato l’arbitro Fourneau

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 14a giornata della Serie BKT 2021/2022.
CROTONE – LR VICENZA Venerdì 26/11 h. 18.00
GIUA
COLAROSSI – DI GIACINTO
IV: GEMELLI
VAR: NASCA
AVAR: ROSSI C.
LECCE – TERNANA Venerdì 26/11 h. 20.30
PATERNA
CECCONI – BARONE
IV: DI FRANCESCO
VAR: ABISSO
AVAR: PAGLIARDINI
ALESSANDRIA-CREMONESE h. 14.00
VOLPI
ROSSI L. – SECHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: FABBRI
AVAR: PERETTI
ASCOLI – MONZA h. 14.00
DI MARTINO
BINDONI – CIPRIANI
IV: IACOBELLIS
VAR: PEZZUTO
AVAR: BERCIGLI
BENEVENTO – REGGINA h. 14.00
FOURNEAU
PALERMO – PERROTTI
IV: DI GRACI
VAR: MARINI
AVAR: MARCHI
COSENZA – SPAL h. 14.00
MARESCA
MIELE D. – GUALTIERI
IV: PANETTELLA
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LANOTTE
FROSINONE– PORDENONE h. 14.00
RAPUANO
MOKHTAR – MORO
IV: CATANOSO
VAR: VALERI
AVAR: SCARPA
BRESCIA – PISA h. 16.15
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: CASCONE
VAR: MARIANI
AVAR: TOLFO
PERUGIA – CITTADELLA h. 18.30
PRONTERA
VONO – DI MONTE
IV: FELICIANI
VAR: SERRA
AVAR: CAPALDO
COMO – PARMA Domenica 28/11 h. 20.30
MASSA
ZINGARELLI – ROSSI M.
IV: GUALTIERI
VAR: DIONISI
AVAR: BACCINI
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