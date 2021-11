Reggina, Mariotto: “Occupa la posizione che merita, peccato per le due sconfitte interne”

Lunga intervista di Massimo Mariotto, ex storico volto amaranto, alla Gazzetta del Sud. Mariotto dopo aver ricoperto il ruolo di ds a Vibo e Benevento, adesso si occupa della parte tecnica nell’agenzia di procuratori guidata dall’avvocato Sorrentino. Queste alcune sue dichiarazioni alla Gazzetta del Sud:

Reggina-Cremonese – “Avevo Buonaiuto con me quando militava giovanissimo nella formazione “Beretti”. È un calciatore con qualità importanti, gli basta mezz’ora, quando si illumina diventa devastante. In generale devo dire che palleggio e tecnica dei singoli spostano sempre gli equilibri, la Cremonese mi è sembrata meritevole della vittoria”.

Stagione degli amaranto – “Attualmente occupa la posizione che si è meritata, restano queste due sconfitte che disturbano, anche perché arrivate entrambe dopo importanti successi esterni. La vittoria avrebbe “accesso” ulteriormente l’entusiasmo”.

La gara di Benevento – “È una partita delicatissima, entrambe vogliono riscattarsi. Il Benevento ha tanta qualità ma forse ancora non ha un’identità precisa. La Reggina dovrà fare una partita perfetta, per mandare in difficoltà la squadra campana anche a livello di classifica. Non sarà facile”.

fonte: gazzetta del sud