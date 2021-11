Reggina-Cremonese, Aglietti: “Non riesco a spiegarmi il calo nella ripresa, dovremo lavorare su ciò che è accaduto oggi”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match odierno, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti ha commentato così la sconfitta casalinga rimediata dalla Reggina contro la Cremonese:

BLACK OUT NELLA RIPRESA – “Sono stati i 45 minuti più brutti della stagione. Non c’erano i presupposti per questo calo nella ripresa, non so se è mentale ma fisico di certo no perché eravamo al 46′. La spinta della Cremonese è stata forte ma anche altre volte abbiamo sofferto così pur non rischiando, oggi invece abbiamo facilitato il compito agli avversari. Siamo rientrati male in campo e non abbiamo avuto neanche una grande reazione. Nel momento in cui sei in vantaggio, prendi il rigore e Turati lo para, quello deve dare la spinta, invece la ripresa l’abbiamo subita tutta. Abbiamo sciupato un’occasione e dovremo lavorare su ciò che è accaduto oggi.”

SOSTITUZIONI – “La panchina della Cremonese oggi ha fatto la differenza, la nostra invece no, ma non è giusto buttare la croce addosso a nessuno. Abbiamo preso gol al 55′, però c’era stato il rigore causato da una nostra disattenzione. Non per niente ho mandato a scaldare Cortinovis per metterci a 3 dietro, ma non volevo abbassare il baricentro. Nel momento in cui dobbiamo fare il salto di qualità ci viene il braccino. La pressione fa parte del calcio e se vuoi raggiungere degli obiettivi importanti è normale che ci sia. La sosta non ha spezzato il ritmo, perché abbiamo lavorato bene. Da domani penseremo al Benevento”.