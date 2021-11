Reggina-Cremonese, le pagelle di RNP: Turati para tutto quello che può

Si salvano in pochi nella Reggina che trova la seconda sconfitta consecutiva al Granillo contro la Cremonese. Sicuramente Turati, che oltre al rigore para tutto. Bene anche Hetemaj e Laribi. Queste le pagelle di Rnp:

Turati 7: Non solo il rigore di Fagioli, si esibisce in tre parate prodigiose ma non può fare nulla sui gol subiti.

Loiacono 5: I calciatori offensivi della Cremonese lo saltano a ripetizione, in occasione del raddoppio, inoltre, interviene in malo modo.

Cionek 5: Causa il rigore, nella ripresa non riesce mai ad essere determinato.

Stavropoulos 5,5: Soffre le giocate individuali dei calciatori ospiti

Liotti 5,5: Qualche progressione nel primo tempo, poi soffre tanto la spinta della Cremonese. (20’ st Lakicevic 5: Non impatta sulla gara.)

Laribi 6: Mette l’assist per il gol di Montalto, poi cerca di lottare su ogni pallone (20’ st Cortinovis 5,5: È suo l’unico tentativo degli amaranto nel finale, respinto da Carnesecchi.)

Hetemaj 6: In mezzo ci mette grinta, fisico ed esperienza.

Crisetig 5: Poco ispirato, sbaglia anche le cose semplici.

Bellomo 5: Soffre la pressione costante della difesa ospite, non riesce a creare. (29’ st Menez sv: ).

Galabinov 5: Praticamente mai pericoloso. (29’ st Tumminello sv,.)

Montalto 6,5:Si sbatte in attacco, trova il gol e ne sfiora uno ancora più bello. (20’ st Rivas 5: Inconcludente).

Aglietti 5,5: Solita Reggina nel primo tempo, nella ripresa vengono fuori le qualità dei calciatori della Cremonese. Lui cambia e cerca di reagire, ma la squadra non si riprende.