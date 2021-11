I Top&Flop di Reggina-Cremonese: Turati saracinesca, male Loiacono

Termina 1-2 il match tra Reggina e Cremonese. Seconda sconfitta consecutiva al Granillo per gli uomini di Aglietti, che dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete del solito Montalto crollano nella ripresa e cedono il passo ai lombardi. Decisivi i goal di Buonaiuto e Gaetano, in gol un minuto dopo il suo ingresso in campo. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Turati – Una delle poche note liete di giornata per la Reggina. Gli uomini di Aglietti capitolano al Granillo contro la Cremonese, ma ciò non cancella l’eccellente prestazione dell’estremo difensore amaranto, che consolida partita dopo partita la sua titolarità tra i pali. Nel primo tempo nega la gioia del goal a Castagnetti, nella ripresa invece si supera neutralizzando il penalty di Fagioli. Incolpevole sui goal di Buonaiuto e Gaetano, tiene a galla i suoi nel finale di gara con una serie di interventi che gli valgono un posto tra i Top di giornata.

Buonaiuto – Nella ripresa è l’uomo chiave della rimonta dei grigiorossi. Si prende la squadra sulle spalle dopo un primo tempo di lotta e sacrificio, trovando al minuto 56′ il pareggio con un sinistro chirurgico che si infila all’angolino alla destra di Turati.

FLOP

Loiacono – Giornata da dimenticare per il capitano amaranto. Soffre nel primo tempo contro un avversario ostico e tecnico come Buonaiuto, ma la situazione non migliora nella ripresa con l’ingresso in campo di Valeri, con Loiacono che non riesce a contenere le incursioni e la velocità dell’esterno grigiorosso. Sfortunato in occasione del secondo goal della Cremonese: il pallone carambola addosso al difensore amaranto che involontariamente fornisce a Gaetano l’assist per il più facile dei tap-in sotto porta.

SANTO ROMEO