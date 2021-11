Serie D – Il Lamezia Terme rafforza l’attacco con l’ingaggio di Rusescu

Rinforzo di grande spessore per il reparto offensivo dell’ambizioso Lamezia Terme, secondo in classifica a quattro lunghezze dalla Gelbison capolista. Approda in gialloblù l’attaccante romeno Raul Rusescu, centravanti classe ’88, calciatore con un curriculum di altissimo livello, tra una lunga militanza nella Steaua Bucarest ed esperienze in massima serie sia in Spagna che in Portogallo.

Di seguito il comunicato del club lametino.

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Raul Andrei Rusescu (Râmnicu Vâlcea, 9 luglio 1988).

Rusescu è calciatore di straordinarie capacità tecniche. Ha militato in squadre di caratura internazionale, come: Steaua Bucarest, Siviglia, Sporting Braga, Osmanlıspor.

Nella stagione 2012/2013 si laurea campione di Romania con la Steaua Bucarest: Rusescu è capocannoniere del torneo con 21 gol segnati e in Europa League, colleziona gol e ottime prestazioni.

Le sue eccellenti performance gli valgono le attenzioni e la chiamata del Siviglia: esordisce con i Rojiblancos in Europa League, firmando il suo debutto con una doppietta. In seguito è ceduto in prestito allo Sporting Braga: la sua stagione con il club portoghese conterà 20 presenze e 8 reti in tutte le competizioni.

Nominato miglior giocatore romeno del 2012 e presente nella Top 11 All Time dello Steaua Bucarest; vincitore di tre campionati romeni, una coppa Romania, una coppa di lega romena; un totale di oltre 140 gol in carriera (realizzati nei massimi campionati di Romania, Spagna, Portogallo e Turchia), di cui 19 in Europa League; a ciò si aggiungono 12 presenze e 1 gol con la Nazionale maggiore romena e due apparizioni in Champions League con l’Unirea Urziceni.

Il presidente Saladini così commenta l’arrivo di Rusescu: “L’arrivo di un giocatore così talentuoso è un contributo straordinario alla squadra e alla nostra passione sportiva. Tutta la città è in campo, unita nei colori gialloblu”.