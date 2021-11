Si torna in campo. Archiviata la sosta per le Nazionali, la Reggina di Alfredo Aglietti riprendere la propria marcia al campionato cadetto, ripartendo dal ”Granillo” contro la Cremonese. Il tecnico amaranto dovrà fare a meno dello squalificato Di Chiara e, come annunciato in conferenza stampa, confermerà il modulo di gioco visto a Cosenza.

4-4-2 con attacco ‘pesante’, ma anche con l’estro di Nicola Bellomo sulla sinistra e le geometrie di Crisetig in cabina di regia. Gli unici due dubbi dell’allenatore di San Giovanni Valdarno sembrerebbero essere legati all’out di destra, dove Loiacono, Lakicevic, Laribi e Ricci si giocano due maglie da titolari.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Laribi, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Loiacono-Lakicevic 60-40%, Laribi-Ricci 51-49%

SQUALIFICATI: Di Chiara

NON CONVOCATI: Franco, Ejjaki