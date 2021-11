Reggina-Cremonese, i convocati di Pecchia: assenti in sei

Tutti i calciatori grigiorossi a disposizione per la trasferta calabrese

Sono 24 i grigiorossi convocati da mister Pecchia per la sfida contro la Reggina in programma domani pomeriggio (ore 14) allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Match valido per la 13a giornata di Serie B.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Carnesecchi (12), Ciezkowski (22), Sarr (45)

DIFENSORI: Bianchetti (15), Crescenzi (23), Meroni (13), Okoli (55), Ravanelli (6), Sernicola (17), Valeri (3)

CENTROCAMPISTI: Bartolomei (16), Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Fagioli (21), Deli (94), Gaetano (70), Nardi (8), Valzania (14)

ATTACCANTI: Baez (7), Ciofani (9), Di Carmine (29), Strizzolo (11), Vido (18), Zanimacchia (98)

Calciatori non convocati: Alfonso, Collodel, Dalle Mura, Fiordaliso, Frey, Zunno.