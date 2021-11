Ultime News

La Cremonese riparte dal “Granillo” di Reggio Calabria, dove mister Pecchia affronterà la Reggina al rientro dalla sosta. Due i principali dubbi del tecnico dei grigiorossi in ottica formazione, riguardanti perlopiù...

Si torna in campo. Archiviata la sosta per le Nazionali, la Reggina di Alfredo Aglietti riprendere la propria marcia al campionato cadetto, ripartendo dal ”Granillo” contro la Cremonese. Il tecnico amaranto dovrà...

Reggina

Sono 24 i grigiorossi convocati da mister Pecchia per la sfida contro la Reggina in programma domani pomeriggio (ore 14) allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Match valido per la 13a giornata di Serie B. Ecco la lista...