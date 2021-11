Promozione B, gli anticipi: il San Giorgio ferma lo Sporting, sorride la Bagnarese

Sono tre gli anticipi della decima giornata del Girone B di Promozione andati in scena quest’oggi. Risultato molto importante per l’alta classifica è quello maturato al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, dove il San Giorgio ha strappato un punto prezioso contro lo Sporting Catanzaro Lido con uno 0-0 sudato e combattuto. Ne approfitta il Caraffa che espugna il “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi: dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, il Ravagnese cede nella ripresa, colpito prima in contropiede da Silvano, agevolato da una sfortunata deviazione di Di Giacomantonio, poi dalle reti di Cerminara e Commisso che chiudono il match in 120″, fissando il punteggio sul 3-0.

Passo avanti importante per la Bagnarese che si aggiudica una sfida delicata e molto tesa contro l’Archi, gol-partita nel secondo tempo realizzato da Mento, rete che proietta al momento i tirrenici al quintultimo posto in graduatoria.