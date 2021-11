2^ Categoria, gli anticipi: colpi esterni di Gebbione, Antonimina e Varapodio

Bottino pieno ottenuto in trasferta per Gebbione, Antonimina e Varapodio

Fattore campo saltato nei tre anticipi della quarta giornata del Girone E di Seconda Categoria. Il Gebbione espugna il campo di Saline dove al momento la Calcistica Spinella gioca i propri match interni, passando con un 2-0 firmato da Pannuti e Torino e balzando momentaneamente al secondo posto in classifica.

Avanza anche l’Antonimina che vince di misura in casa dello Sport Palmi e, in attesa di recuperare il match con il Real Cittanova, si porta nelle posizioni di vertice. Corsaro anche il Varapodio, il quale passa per 3-1 a Bovalino contro il Benestare, alla quarta sconfitta in altrettanti incontri.