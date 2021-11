1^ Categoria D, gli anticipi: goleade di Bianco e Palizzi, pari-show tra Catona e Ardore

Appena tre gare disputate al sabato per la settima giornata del Girone D di Prima Categoria, ma sono ben 16 i gol realizzati. Tutto facile per il Bianco che rifila un 5-0 senza appello alla Scillese: Romeo e Orlando inaugurano la goleada nel primo tempo, mentre nei secondi 45′ una doppietta di D’Amico intervallata dal guizzo di Lescano completano la cinquina.

Successo pesante in chiave salvezza per il Palizzi contro il Santa Cristina: i bianconeri, trascinati da uno scatenato Modafferi autore di una doppietta e di un assist vincente, si impongono per 4-1 e balzano al nono posto, inutile il momentaneo pari di De Crea, abbonato al gol in csa aspromontana. Spettacolare pareggio maturato al “Lo Presti” di Gallico tra Catona e Ardore, un 3-3 sviluppatosi tutto nella prima frazione con gli ospiti avanti dopo pochi minuti e poi sempre costretti ad inseguire fino al pareggio finale di Maviglia.