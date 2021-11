Reggina, Aglietti: “Credo di meritare la A, cercherò di conquistarla sul campo”

Lunga intervista sulle pagine nazionali della Gazzetta dello Sport, al tecnico della Reggina Alfredo Aglietti, con l’allenatore amaranto che affronta varie tematiche. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport:

Il ritorno a Reggio – “Emozionante, ho avuto un’accoglienza straordinaria, come se il tempo si fosse fermato”.

Il confronto con Galabinov – “Lui i gol li fa in area, io cercavo anche di partecipare al gioco. Siamo, anzi saremmo stati diversi”.

Le ambizioni- “Ho fatto tanta esperienza in serie B, credo di aver dimostrato di poterci stare e il mio lavoro viene apprezzato. Credo di meritare la categoria superiore: non ho mai avuto la possibilità, chissà. Il paragone con Sarri – “Lui ha conquistato la A sul campo dopo tanta gavetta, se non verranno riconosciuti i miei meriti cercherò di conquistarla anche io così..Cercherò di conquistarla”.

La serie B – “Ci sono 10-12 squadre top per nomi e ingaggi. Mai vista una B così. E’ un attimo lanciarti con due vittorie, come precipitare con due sconfitte. Serve equilibrio”.

I tifosi – “I tifosi sognano, è giusto, le imprese si costruiscono dai sogni. L’equilibrio dobbiamo averlo noi e l’entusiasmo è uno stimolo. Al mio arrivo mi ero detto che dovevamo riavvicinare i tifosi, oggi vedere lo stadio pieno è gratificante”.

Gennaio – “Faremo valutazioni più avanti, ma il gruppo è sano e tutti remano dalla stessa parte”.

L’impronta tattica – “Forse perdiamo qualcosa in sprint, ma acquistiamo in sapienza e gestione: vedremo alla lunga quale sarà la qualità vincente”.

A fine stagione- “Sto vivendo una full immersione, abito al centro sportivo sant’agata per non staccare mai. Sono concentratissimo. Ma se le cose andranno in maniera eccellente, diciamo con i playoff, mi concederò un cubano invece del solito toscano”.

fonte: Gazzetta dello Sport