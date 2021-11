Le Ultime Novità sul Calciomercato Reggina

Oltre ai pronostici sulla Serie A, quelli sulla Serie B e le relative notizie interessano moltissimi appassionati di calcio. Tra le ultime novità, in attesa anche della fine dell’andata di campionato, troviamo le più probabili ipotesi sulle possibili novità di calciomercato. Sebbene la sessione non sia ancora proprio imminente, abbiamo pensato di racchiudere in questo articolo quelle che sono le ultime notizie sul calciomercato del Reggina, ovvero quelli che sono gli orizzonti futuri su cui la società si sta concentrando mentre la squadra cerca di mantenere, e possibilmente superare, il suo attuale quarto posto nella classifica di Serie B.

Rivas al Centro delle Discussioni

La situazione Covid non ha risparmiato la Reggina e, anche per rimediare al post-pandemia, la società sta valutando attentamente soluzioni per ottimizzare i costi. Una di queste soluzioni arriva proprio dal calciomercato e, più precisamente, dalla cessione di Rivas.

Il giocatore honduregno è conosciuto per la sua capacità di giocare sia da ala destra che da esterno o centrocampista, se non come seconda punta, e tra le sue caratteristiche principali troviamo gli ottimi cross lunghi che è in grado di effettuare. Dopo aver giocato nel Prato, nell’Inter, nel Brescia, e nella Ternana, dal 2019 è approdato tra i ranghi del Reggina, squadra con cui conta al momento 53 presenze e 8 reti segnate. Rigoberto Rivas, acquistato ai tempi a titolo definitivo dal Reggina, si trova ora al centro delle attenzioni di diverse società calcistiche non solo dai grandi club italiani, ma anche da oriente. Infatti, non mancano alcune allettanti proposte arrivate addirittura dalla Cina.

Due sono ora le ipotesi fatte recentemente dal direttore sportivo. Da una parte troviamo la possibilità di una cessione immediata, sempre se si verificheranno le condizioni, anche economiche, per effettuarla. Dall’altra parte si sta considerando anche una cessione durante il calciomercato invernale che terrebbe aperta la possibilità di tenere Rivas con il Reggina per concludere la stagione calcistica corrente. In ogni caso, la decisione finale spetterà alla società che deciderà di acquistarlo.

Regini Verso il Cosenza?

Uno degli obiettivi della finestra invernale di calciomercato sembra essere uno sfoltimento dei giocatori in organico, ovvero una diminuzione dei numeri. Sebbene ci siano ancora parecchie partite da giocare prima della prossima sessione di calciomercato, Taibi, direttore sportivo della società, insieme agli altri dirigenti, ha già proposto alcune possibili trattative. Il punto centrale della strategia è piazzare i giocatori che fino a questo momento non sono riusciti a trovare il loro spazio nel campo.

Tra questi abbiamo il difensore Vasco Regini che, in questa stagione di campionato, finora può contare solo pochi minuti sul campo. È quindi possibile che anche lui sia compreso nel piano di sfoltimento della società, specialmente tenendo in considerazione anche il fatto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Ad aver mostrato un interesse per Regini sarebbe però il Cosenza, squadra che sta cercando di rafforzare un reparto difensivo che ha avuto dei problemi a reggere durante questa prima parte del campionato. Dopo Situm, potrebbe quindi essere Regini a passare ai rossoblu.