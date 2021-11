Serie D, recupero della 4^ giornata: reti bianche tra Trapani e Acireale

Ultime News

COPPA CALABRIA Ottavia di finale, ritorno (17/11/2021) Spezzano Albanese-Ranges Corigliano 4-1 (and. 1-2) Real Montalto-New Academy 3-0 (5-0) Brutium Cosenza-Vigor 1919 2-2 (3-3) Cerva-Mesoraca rinviata per impraticabilità del...

Dilettanti

Secondo rinvio e sempre per impraticabilità del terreno di gioco per il match valido come recupero della settima giornata del Girone B di Promozione, tra Brancaleone e San Gaetano Catanoso. Come accaduto lo scorso 31 ottobre,...