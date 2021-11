Reggina, Liotti a Gazzetta dello Sport: “Pronto per la prima da titolare al Granillo. Rinnovo? Ne stiamo parlando”

Complice la squalifica di Di Chiara nel match contro la Cremonese, toccherà ancora una volta a Daniele Liotti occupare la fascia mancina della difesa della Reggina. Il terzino ex Pisa si appresta dunque a giocare la sua seconda gara da titolare dopo quella contro il Cosenza, dove ha giocato da esterno alto. Dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport“, Liotti ha commentato coì la sfida che attende gli amaranto nel prossimo turno di campionato, soffermandosi inoltre sulle scelte tecniche del mister e sul sorprendente avvio di stagione della squadra:

“Domenica dovrebbe essere la prima gara dall’inizio al Granillo, ma non cambierà nulla sotto l’aspetto dell’impegno. Il mio compito è quello di lavorare bene e farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa. Il bilancio della prima parte di stagione è positivo, ma il campionato è ancora lungo per darci degli obiettivi precisi. Non bisogna rammaricarsi per qualche punto perso in casa – continua il mancino di Pizzo Calabro – perché se ricordiamo dove eravamo posizionati un anno fa, sono più contento ora”.

Spazio, infine, al suo pensiero sul rinnovo di contratto con il club calabrese: “Sono felicissimo di essere a Reggio e di fare parte di questo club. Per quanto riguarda il rinnovo stiamo discutendo con il direttore Taibi, ma non ci dovrebbero essere problemi”.

FONTE “GAZZETTA DELLO SPORT”