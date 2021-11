Promozione – Nuovo rinvio per Brancaleone-San Gaetano

Il terreno di gioco del "Borrello" di Brancaleone nuovamente impraticabile per il maltempo, gara rinviata per la seconda volta

Secondo rinvio e sempre per impraticabilità del terreno di gioco per il match valido come recupero della settima giornata del Girone B di Promozione, tra Brancaleone e San Gaetano Catanoso. Come accaduto lo scorso 31 ottobre, anche nella giornata di mercoledì 17 novembre il meteo è stato inclemente e la pioggia battente ha costretto l’arbitro, il signor Carlizzi di Vibo Valentia, a non dare il via all’incontro.

Non cambia dunque la classifica per il momento, con il Brancaleone sempre quarto e atteso domenica dalla trasferta in casa della capolista Gioiese, big-match della decima giornata, mentre il San Gaetano resta al penultimo posto, in attesa di ricevere nel weekend il Borgo Grecanico.

Classifica

22 Gioiese

20 Sporting CZ Lido

18 Caraffa

17 Brancaleone*

16 Capo Vaticano

16 San Giorgio

13 Cinquefrondese

13 Borgo Grecanico

12 Archi

10 Africo

10 Ravagnese

9 Melicucco

9 Vallata del Torbido

7 Bagnarese

5 San Gaetano Catanoso*

1 Rombiolese

*una partita in meno



Prossimo turno – 10^ giornata (21/11/2021)

Bagnarese-Compr. Archi

Cinquefrondese-Vallata del Torbido

Compr. Capo Vaticano-Africo

Gioiese-Brancaleone

Melicucco-Rombiolese

Ravagnese-Caraffa

San Gaetano Catanoso-Borgo Grecanico

Sporting Catanzaro Lido-San Giorgio