Eccellenza – La Paolana riparte da mister Danilo Fanello

Dopo le dimissioni di Pellicori, la Paolana ha scelto il nuovo allenatore che guiderà la squadra tirrenica fino alla fine di questa stagione storica che coincide con il centenario del club. La guida tecnica della compagine biancoazzurra è stata affidata a mister Danilo Fanello, tecnico giovane, ambizioso e soprattutto vincente.

Mister Fanello ha vinto due campionati negli ultimi tre anni alla guida del Sambiase, nel 2019 in Promozione e nel 2021 in Eccellenza, portando il club lametino al ritorno in Serie D. Con il Sambiase era partito allenando il settore giovanile, tanto da vincere anche il campionato Under 19. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, un po’ a sorpresa era rimasto senza panchina ad inizio stagione; con la Paolana avrà l’opportunità di rimettersi in gioco.