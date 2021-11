Coppa Calabria, ritorno degli ottavi di finale: risultati e qualificate ai quarti

COPPA CALABRIA

Ottavia di finale, ritorno (17/11/2021)

Spezzano Albanese-Ranges Corigliano 4-1 (and. 1-2)

Real Montalto-New Academy 3-0 (5-0)

Brutium Cosenza-Vigor 1919 2-2 (3-3)

Cerva-Mesoraca rinviata per impraticabilità del campo (1-2)

Pino Donato Taverna-Badolato 5-4 (5-1)

Bivongi Pazzano-Nuovo Polistena non disputata per rinuncia degli ospiti (4-0)

Palmese-Nuova Parghelia 2-0 (1-1)

Pro Pellaro-Deliese 1-3 (1-3)

Accoppiamenti dei quarti di finale

Spezzano Albanese-Real Montalto

Brutium Cosenza-Cerva/Mesoraca*

Pino Donato Taverna-Bivongi Pazzano

Palmese-Deliese

*in attesa del recupero