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Serie b, designazioni arbitri: Marinelli per Reggina -Cremonese

Serie b, designazioni arbitri: Marinelli per Reggina -Cremonese
Reggina
17/11/2021 17:21 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Della sezione di Tivoli

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 13a giornata della Serie BKT 2021/2022.

 

FROSINONE – LECCE h. 14.00
FABBRI
LO CICERO – CECCON
IV: MONALDI
VAR: GIUA
AVAR: IMPERIALE

PORDENONE – ASCOLI h. 14.00
SANTORO
ROSSI C. – SCHIRRU
IV: RINALDI
VAR: MASSIMI
AVAR: PAGNOTTA

SPAL – ALESSANDRIA h. 14.00
MARCENARO
MACADDINO – TRINCHIERI
IV: ANCORA
VAR: MARESCA
AVAR: ROCCA

TERNANA – CITTADELLA h. 14.00
PRONTERA
AVALOS – D’ASCANIO
IV: MIRABELLA
VAR: MARINI
AVAR: MASTRODONATO

PERUGIA – CROTONE h. 16.15
MINELLI
CECCONI – VIGILE
IV: CARELLA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FIORE

LR VICENZA – BRESCIA h. 18.30
ABBATTISTA
DELLA CROCE – GARZELLI
IV: DJURDJEVIC
VAR: AYROLDI
AVAR: RASPOLLINI

PARMA – COSENZA Domenica 21/11 h. 14.00
MIELE G.
CARBONE – MARGANI
IV: IACOBELLIS
VAR: MARESCA
AVAR: PRENNA

REGGINA – CREMONESE Domenica 21/11 h. 14.00
MARINELLI
SCATRAGLI – YOSHIKAWA
IV: SAIA
VAR: DIONISI
AVAR: MUTO

MONZA – COMO Domenica 21/11 h. 16.15
SERRA
VIVENZI – LAUDATO
IV: SFIRA
VAR: SACCHI
AVAR: DEI GIUDICI

PISA – BENEVENTO Domenica 21/11 h. 20.30
MARIANI
PAGLIARDINI – FONTEMURATO
IV: MARINI N.
VAR: DI MARTINO
AVAR: COLAROSSI

 

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Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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