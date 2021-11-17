Serie b, designazioni arbitri: Marinelli per Reggina -Cremonese

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 13a giornata della Serie BKT 2021/2022.
FROSINONE – LECCE h. 14.00
FABBRI
LO CICERO – CECCON
IV: MONALDI
VAR: GIUA
AVAR: IMPERIALE
PORDENONE – ASCOLI h. 14.00
SANTORO
ROSSI C. – SCHIRRU
IV: RINALDI
VAR: MASSIMI
AVAR: PAGNOTTA
SPAL – ALESSANDRIA h. 14.00
MARCENARO
MACADDINO – TRINCHIERI
IV: ANCORA
VAR: MARESCA
AVAR: ROCCA
TERNANA – CITTADELLA h. 14.00
PRONTERA
AVALOS – D’ASCANIO
IV: MIRABELLA
VAR: MARINI
AVAR: MASTRODONATO
PERUGIA – CROTONE h. 16.15
MINELLI
CECCONI – VIGILE
IV: CARELLA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FIORE
LR VICENZA – BRESCIA h. 18.30
ABBATTISTA
DELLA CROCE – GARZELLI
IV: DJURDJEVIC
VAR: AYROLDI
AVAR: RASPOLLINI
PARMA – COSENZA Domenica 21/11 h. 14.00
MIELE G.
CARBONE – MARGANI
IV: IACOBELLIS
VAR: MARESCA
AVAR: PRENNA
REGGINA – CREMONESE Domenica 21/11 h. 14.00
MARINELLI
SCATRAGLI – YOSHIKAWA
IV: SAIA
VAR: DIONISI
AVAR: MUTO
MONZA – COMO Domenica 21/11 h. 16.15
SERRA
VIVENZI – LAUDATO
IV: SFIRA
VAR: SACCHI
AVAR: DEI GIUDICI
PISA – BENEVENTO Domenica 21/11 h. 20.30
MARIANI
PAGLIARDINI – FONTEMURATO
IV: MARINI N.
VAR: DI MARTINO
AVAR: COLAROSSI
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