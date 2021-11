Reggina, Awards of Football Stars 2021: premiato il ds Massimo Taibi

“Un altro importante riconoscimento per Massimo Taibi. Il ds amaranto è stato premiato in occasione della 5ª edizione degli Awards of Football Stars. La manifestazione, organizzata dal dirigente siciliano Carmelo Licciardello, è andata in scena al Teatro Santa Barbara di Paternò . Taibi è stato insignito del premio per essersi distinto, ancora una volta, come uno migliori addetti ai lavori dell’intero territorio siciliano. L’ennesima dimostrazione, del grande lavoro svolto in questi anni dal nostro direttore”. Lo scrive la Reggina sui propri profili social.

fonte: social Reggina