Le richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 18 novembre, attraverso una email indirizzata a biglietteria@reggina1914.it . Ogni richiesta, da inviare su carta intestata, dovrà contenere firma del Presidente dell’Associazione ed elenco delle persone da accreditare.

Reggina 1914 comunica che in occasione di Reggina-Cremonese , in programma domenica 21 novembre allo stadio Oreste Granillo con calcio d’inizio alle ore 14:00, verranno messi a disposizione cento (100) tagliandi omaggio per le Associazioni di supporto a persone in difficoltà . Il settore individuato, è la Tribuna Est.

Reggina-Cremonese, 100 tagliandi per la associazioni di supporto a persone in difficoltà