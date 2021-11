Eccellenza – Ribaltone sulle panchine di Gallico Catona, Paolana e Stilomonasterace

Al Gallico Catona Natale Iannì sostituirà Giovinazzo, non si conoscono ancora i sostituti di Pellicori alla Paolana e di Logozzo alla Stilomonasterace

La nona giornata di Eccellenza è risultata fatale per ben tre allenatori, portando così a quota cinque il totale dei cambi in panchina da inizio campionato.

Il pari interno con l’Isola Capo Rizzuto ha portato mister Giuseppe Giovinazzo a dimettersi da allenatore del Gallico Catona, dimissioni che comprendono anche il suo staff tecnico composto dal vice Natale Giovinazzo, dal preparatore atletico Salvatore Scionti e dal preparatore dei portieri Francesco Poner. Il club reggino ha già comunicato il nome del nuovo trainer: si tratta di Natale Iannì, ex Valle Grecanica, Palmese e Reggiomediterranea. Il neo tecnico sarà affiancato da Fabio Furfaro.

Nella tarda serata di lunedì erano arrivate invece le dimissioni di Alessandro Pellicori da tecnico della Paolana: il club tirrenico lo ha comunicato con un breve messaggio di ringraziamento attraverso i propri social. Non è ancora stata svelata l’identità del nuovo allenatore, ma il favorito parrebbe mister Carnevale.

Si è chiusa infine anche l’esperienza di Santo Logozzo alla guida della Stilomonasterace; a pesare sull’esonero del tecnico la larga sconfitta maturata domenica contro la Reggiomediterranea, nonostante i buoni risultati ottenuti fin qui dai gialloblù. Come per la Paolana, non c’è ancora il nome del nuovo tecnico; secondo le indiscrezioni il possibile successore potrebbe essere Alessandro Caridi, già alla guida della Stilese, con la quale vinse il campionato di Promozione due stagioni fa.