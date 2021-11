Eccellenza – Locri a +5, Reggiomed e Morrone corsare

La nona giornata di Eccellenza vede il Locri allungare di un punto in classifica sulle seconde, battendo 2-1 il tenace Scalea; il vantaggio di Carella viene neutralizzato da Gambino, ma come accaduto due settimane fa contro il Boca N. Melito, immediata è la reazione della squadra di Mancini che si procura un penalty, trasformato ancora da Larosa. Rallenta il Sersale che passa con Andrada contro il Gioiosa ma non trova il gol della sicurezza e allo scadere Marulla agguanta il pari per la formazione di Scorrano.

Del mezzo passo falso del Sersale ne approfittano Reggiomediterranea e Morrone per operare il sorpasso: la squadra di Misiti torna al successo vincendo con una cinquina in casa della Stilomonasterace, Padin firma una tripletta dopo un lungo digiuno, Franzò e Verduci completano la goleada mentre i locali chiudono in nove; la formazione di Infusino si aggiudica il derby ad alta quota in casa della Paolana, in gol Nicoletti e Trombino ad aprire e chiudere, in mezzo il pari di Angotti e l’autorete di Filippo.

Attimi di paura ad Acri tra i locali e il Boca N. Melito: Zampaglione porta avanti i biancorossi ma poco dopo, a seguito di uno scontro di gioco resta a terra privo di sensi; soccorso dai compagni viene poi portato in ospedale assieme al compagno Carubini (infortunatosi alla testa poco prima) ma senza l’aiuto dell’ambulanza, assente dall’impianto. Al 14′ e ultimo minuto del maxi-recupero deciso dal signor Batini di Foligno, Sposato firma il pareggio-beffa che lascia la squadra di Saviano all’ultimo posto. Il Gallico Catona non riesce a prevalere sull’Isola Capo Rizzuto: al vantaggio di Lancia risponde Covelli. Il Roccella sprofonda in classifica nonostante il vantaggio di Artuso; la doppietta di Cataldi regala il successo al CotroneiCaccuri in rimonta. Il Soriano travolge la Bovalinese con un poker, a segno Cannitello con una doppietta, Pesce e Greco.

