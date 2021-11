1^ Categoria D – Deliese infallibile, Pro Pellaro e Palmese si annullano a vicenda

Non sbaglia un colpo la Deliese, che anche nella sesta giornata del Girone D di Prima Categoria ha ottenuto l’intera posta in palio, vincendo 4-0 in casa della Villese, doppietta per Carbone e reti di Battista e Corrao. La squadra di Api allunga sulle seconde che si annullano nello scontro diretto: la Pro Pellaro fallisce un rigore con Puccinelli che colpisce il palo, la Palmese passa a inizio ripresa con il colpo di testa di Tounkara ma nel finale i bianconeri agguantano il pari con il nuovo entrato Marino che approfitta di una ingenuità difensiva neroverde.

Alle spalle di Pro Pellaro e Palmese avanza il Siderno, vittorioso per 3-1 in casa della Bovese. Punti pesanti in bassa classifica per Catona e Taurianova, vincenti entrambe per 3-0 rispettivamente in casa della Scillese e contro il Bianco. Negli anticipi del sabato successi di Ardore, Santa Cristina e Saint Michel (clicca qui per il focus sugli anticipi).

