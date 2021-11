Speciale Gazzetta del Sud: “Reggina, numeri e statistiche: regna l’equilibrio”

Nel corso dello speciale di quattro pagine dedicate dalla Gazzetta del Sud all’attuale momento della Reggina, vengono riportati i numeri e le statistiche più importanti di questo avvio di stagione.

“22 i punti collezionati dalla Reggina – si legge su Gazzetta del Sud – in queste prime dodici giornate con una perfetta suddivisione tra quelli conquistati in casa ed in trasferta. 6 le vittorie fin al momento: tre al Granillo, altrettante in lontano da Reggio. 9 le reti subite dalla compagine amaranto. Un dato che attualmente pone la difesa di Aglietti come la migliore dell’intera Serie B. 5 le gare in cui la porta amaranto è rimasta inviolata. Su tredici gol realizzati, sette sono stati messi a segno al Granillo, sei in trasferta. Nove gol subiti, di cui cinque in casa e quattro fuori. Sei gol nei primi tempi, sette nelle riprese e così quelli subiti: cinque nei 45 minuti iniziali, quattro al rientro dall’intervallo” scrive ancora la Gazzetta del Sud.