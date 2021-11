La sosta delle nazionali ci permette di analizzare quello che è stato fin qui il cammino degli amaranto, che occupano momentaneamente la 4° posizione in classifica con 22 punti conquistati, a sole due lunghezze dalla capolista Brescia. Prendendo in esame la classifica dello scorso campionato (2020-2021) e quello attuale (2021-2022), i passi avanti fatti dagli uomini di Aglietti rispetto alla Reggina targata Toscano sono impressionanti: insieme all’Ascoli infatti, la Reggina è la squadra di serie B che ha collezionato il maggior numero di punti rispetto allo scorso anno (+12). Un’evoluzione impressionante quella amaranto in termini di classifica e di risultati se si considerano i soli 10 punti conquistati dopo dodici turni nella passata stagione, con gli uomini di Toscano che stazionavano in piena zona play-out.

Inoltre, con la vittoria esterna ottenuta contro il Cosenza, gli uomini di Aglietti hanno fatto registrare la seconda miglior partenza del club nelle prime 12 giornate di serie B, eguagliando quella della Reggina di Franco Colomba nella stagione 2001/02. Superati anche i punti conquistati dagli amaranto di Gianluca Atzori nella stagione 2011/12, che si fermarono a quota 21 dopo il ko di Livorno.

Relativamente alle altre partecipanti del torneo di B, netto miglioramento anche per Brescia (+10) e Pisa (+8), deludono invece il Vicenza a -9, il Pordenone a -10 e la Spal a -8.

SANTO ROMEO