1^ e 2^ Categoria, gli anticipi: Saint Michel di misura, cade il Lazzaro

Prima vittoria per il Santa Cristina, l'Ardore batte il Palizzi; in Seconda Categoria nette vittorie per Antonimina e Varapodio

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Torna al successo il Saint Michel che di misura si impone sul Nuovo Polistena, un 1-0 che riporta la formazione di mister Cambrea nelle zone alte della classifica del Girone D di Prima Categoria. Nello scontro salvezza di Santa Cristina il Lazzaro incappa in una nuova sconfitta: non basta la rete di Latella, i locali colpiscono con De Crea e Gangemi e ottengono la prima vittoria del loro torneo, sorpassando in classifica proprio la squadra di mister Di Lorenzo. Nel confronto di metà classifica tra Ardore e Palizzi sono i locali a conquistare l’intera posta in palio con un 2-1 che vale il sesto posto provvisorio.

2^ CATEGORIA, GIRONE E – Prima vittoria per il Varapodio che travolge per 4-1 la Calcistica Spinella. Pari in trasferta per il Rizziconi, fermato sul punteggio di 1-1 dalla Sangiorgese e adesso secondo a -1 dal Saline in campo quest’oggi. Netta affermazione per 3-0 da parte dell’Antonimina sul Benestare, unica squadra rimasta ancora a secco di punti.