Promozione, 1^ e 2^ Categoria: il programma degli anticipi

Giornata ricca di appuntamenti come di consueto quella del sabato, tanti gli anticipi in programma anche oggi tra Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria.

PROMOZIONE, GIRONE B – Campo principale tra i quattro impegnati oggi sarà il “Pellicanò” di Bocale, dove il Borgo Grecanico, reduce dalla sconfitta di Bagnara, ospiterà la capolista Sporting Catanzaro Lido, raggiunta in vetta dalla Gioiese nell’ultimo turno. Sfida tra squadre che potrebbero cominciare a pensare in grande è quella in programma a Gallico tra l’Archi e il Capo Vaticano, match con vista sull’alta classifica. Si gioca anche a Croce Valanidi, con il San Giorgio che proverà a sfruttare ancora il fattore campo contro una Bagnarese in ascesa, reduce da due vittorie di fila. Trasferta sulla carta proibitiva per il San Gaetano, di scena a Catanzaro contro il Caraffa, ma l’undici di Scevola venderà cara la pelle e proverà a sovvertire il pronostico.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE D – Dopo due stop consecutivi contro Pro Pellaro e Palmese, il Saint Michel tenterà di riprendere la marcia ospitando al Polivalente il temibile Nuovo Polistena che lo segue ad appena un punto. Al “Raciti” di Siderno si affronteranno Ardore e Palizzi, tre punti proietterebbero una delle due nella parte sinistra della classifica. Già molto delicata la sfida salvezza tra Santa Cristina e Lazzaro, due squadre ancora a caccia della prima vittoria.

SECONDA CATEGORIA, GIRONE E – Tre incontri programmati in anticipo per la terza giornata. A San Giorgio Morgeto il Rizziconi potrebbe puntare a prendersi la vetta della classifica in solitaria per almeno ventiquattro ore, a patto di battere i padroni di casa della Sangiorgese. A Varapodio si affrontano i locali, ancora a quota zero in classifica, e la Calcistica Spinella, reduce invece dalla prima vittoria. Ad Antonimina di fronte le altre due compagini ancora a secco in classifica, la compagine locale e il Benestare.