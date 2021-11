”Tutti insieme per Antonino”: il video della Reggina a sostegno della raccolta fondi

I calciatori della Reggina si stringono attorno ad Antonino, 16enne di Gioia Tauro affetto da una grave malattia curabile soltanto attraverso un costoso intervento in Australia. Il video apparso sui canali social del Club amaranto mira al coinvolgimento alla raccolta fondi messa in atto per sostenere le spese economiche dell’operazione del giovane calabrese. Di seguito, messaggio di solidarietà dei calciatori amaranto:

CLICCA QUI PER EFFETTUARE LA DONAZIONE