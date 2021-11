Reggina, Aglietti: “C’è grande soddisfazione, ma campionato lungo e difficile”

Intervenuto ai microfoni di RegginaTv, durante la trasmissione Vai Reggina, il tecnico degli amaranto Alfredo Aglietti ha parlato dell’attuale momento della squadra:

“Probabilmente tutti avrebbero firmato per essere dopo dodici partite nella posizione in cui ci troviamo. E magari ci manca anche qualche punto per le prestazioni fornite. C’è grande soddisfazione per come stiamo lavorando e per l’entusiasmo che c’è attorno alla squadra”.

La serie B è difficile – “Il livello di questa stagione è ancora più alto, il campionato è lungo e so bene quello che può succedere. Bisogna avere equilibrio anche quando potrebbero arrivare momenti più difficili” ha detto Aglietti.