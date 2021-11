Serie D, nel recupero finisce in pareggio tra Biancavilla e Paternò

Si è chiuso in parità il derby catanese tra Biancavilla e Paternò, valido come recupero dell’ottava giornata del Girone I di Serie D. La gara è ripresa dal momento della sospensione, con gli ospiti già in vantaggio di un gol, realizzato lo scorso 24 ottobre da Bontempo; i locali hanno ribaltato il punteggio con le reti di Palmisano e Santapaola, ma ad un quarto d’ora dalla fine è arrivato il definitivo 2-2 firmato da Camara. Appuntamento con il ritorno alla vittoria nuovamente rinviato per il Biancavilla, che da una settimana ha nuovamente in panchina mister Pidatella, a seguito dell’esonero di Cozza, il quale era subentrato ad inizio torneo proprio allo stesso Pidatella.

Di seguito la classifica aggiornata e le gare in programma nel prossimo turno.

Classifica

26 Gelbison

22 FC Lamezia Terme

21 Cavese

19 Acireale*

19 Paternò

18 Cittanova

18 Real Aversa

17 Sant’Agata

17 Santa Maria

14 Portici

13 Licata

13 San Luca

12 Trapani*

8 FC Messina

8 Rende

7 Castrovillari

5 Biancavilla

5 Giarre

3 Sancataldese

2 Troina (-6)

*una partita in meno



Prossimo turno – 11^ giornata (14/11/2021)

Cavese-Portici

Città di Acireale-San Luca

Città di Sant’Agata-Gelbison

Cittanova-Licata

Paternò-FC Lamezia Terme

Pol. Santa Maria del Cilento-Troina

Real Aversa-FC Messina

Rende-Castrovillari

Sancataldese-Giarre

Trapani-Biancavilla