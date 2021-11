Serie D, Coppa Italia: il Cittanova vola ai sedicesimi battendo il Francavilla

Prosegue il momento d’oro del Cittanova, che dopo aver agganciato il quinto posto in campionato vincendo domenica a Giarre, ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D.

I giallorossi, che già in questi trentaduesimi erano gli unici rappresentanti calabresi rimasti in gioco, hanno ottenuto una vittoria di prestigio battendo il Francavilla, compagine lucana a sua volta tra le prime della classe nel Girone H. Il successo nel match in gara unica giocato al “Morreale-Proto” porta la doppia firma di Tommaso Bonanno, a segno poco dopo la mezz’ora del primo tempo e al 90′ al termine di una ripartenza. I lucani hanno giocato per oltre un’ora in dieci uomini a causa del rosso per fallo da ultimo uomo ricevuto da Daniele, costretto a fermare con le cattive Savasta lanciato a rete.

Il Cittanova accede dunque ai sedicesimi, anche questi da disputarsi in gara unica. Avversario giallorosso sarà il Polisportiva Santa Maria del Cilento, avversario della formazione di Di Gaetano anche in campionato e vittorioso una settimana fa, nel proprio match di coppa, contro la Cavese per 3-1.