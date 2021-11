Reggina, Cionek a TuttoB: “Terzo posto sorprendente, ma piedi per terra. Occhio alla Cremonese”

Una stagione fin qui eccellente quella di Thiago Cionek, vera e propria colonna della retroguardia amaranto, che al momento guida la classifica provvisoria delle migliori difese del campionato con 9 goal subiti in 12 partite. Il difensore polacco è intervenuto ai microfoni di TuttoB.com:

SGUARDO ALLA CLASSIFICA – “Siamo una delle sorprese di questa Serie B. Fa sempre piacere stare in alto, soprattutto perché non era previsto.” La classifica la guardiamo, ma sempre attenti a non sbagliare atteggiamento. Certo, ritrovarsi a 2 punti dalla vetta infonde fiducia, tranquillità e consapevolezza dei propri mezzi; inoltre il lavoro settimanale è più ‘leggero’. Detto ciò, siamo una squadra esperta e sappiamo perfettamente che in Serie B il confine tra Paradiso e Inferno è labilissimo. L’entusiasmo è importante, Reggio Calabria vive di calcio, ma noi dobbiamo restare coi piedi per terra”.

MIGLIOR DIFESA DEL CAMPIONATO – “Sono numeri importanti, che certificano la bontà del lavoro svolto. C’era già una buona base di partenza e in più, durante il mercato, il reparto è stato arricchito con rinforzi di valore. Subendo pochi gol, riusciamo a capitalizzare al massimo il lavoro degli attaccanti. Quest’anno, inoltre, il nuovo vice allenatore Cesar, da buon ex difensore, cura molto la fase difensiva; stiamo facendo tesoro dei suoi insegnamenti”.

ATTACCO CON IL CONTAGOCCE – “È un dato oggettivo: creiamo tanto, ma non riusciamo a concretizzare in proporzione. Ad ogni modo con mister Aglietti stiamo lavorando molto bene, ci sono ampi margini di miglioramento. La squadra dispone di attaccanti esperti e di alto livello, per cui dormiamo sonni tranquilli”.

RENDIMENTO ESTERNO – “Veniamo da tre vittorie consecutive su campi difficilissimi (Vicenza, Perugia e Cosenza), peraltro senza incassare gol; questo la dice lunga. I tifosi sono la nostra arma in più, non solo al ‘Granillo’ ma anche fuori casa dove sono in tanti ad accompagnarci”.

PROSSIMO AVVERSARIO – “Quelle dopo la pausa sono sempre gare ‘pericolose’, per tanti motivi: si interrompe il ritmo, ci sono giocatori di rientro dalle nazionali… E poi la Cremonese è una squadra con individualità importantissime, soprattutto davanti. Finora i grigiorossi hanno disputato un buon campionato. Quanto a noi, dopo il ko casalingo col Cittadella vogliamo tornare a fare il pieno anche tra le mura amiche per esprimere il nostro vero potenziale e dare continuità al blitz di Cosenza”.