1^ Categoria, i recuperi: Pro Pellaro a -2 dalla vetta, Taurianova corsaro a Lazzaro

Si sono giocati tre recuperi del Girone D di Prima Categoria, uno relativo alla prima giornata e gli altri due per la terza. La gara sospesa alla prima giornata era il derby bianconero tra Palizzi e Pro Pellaro, interrotto dal maltempo dopo un’ora di gioco con la formazione di Arcidiaco avanti per 1-0, rete di Marino; la mezz’ora finale, giocata ieri, non ha mutato il punteggio, la Pro Pellaro ha così potuto festeggiare la quarta vittoria in campionato con tanto di aggancio al secondo posto, in coabitazione con la Palmese che sarà avversari dei bianconeri proprio nel weekend al “Pellicanò” di Bocale. Gli altri due recuperi hanno visto invece il colpaccio del Taurianova a Lazzaro, le reti di Vizzari e Mustica a sancire il 2-0 dei pianigiani nello scontro-salvezza, e il pareggio per 1-1 tra il Nuovo Polistena e il Santa Cristina, il quale conquista il primo punto del suo campionato.

Di seguito la classifica aggiornata e le gare in programma nel weekend.

Classifica

15 Deliese

13 Palmese

13 Pro Pellaro

10 Siderno

9 Bianco

9 Saint Michel

8 Nuovo Polistena

6 Ardore

6 Pol. Bovese

6 Taurianova

5 Palizzi

3 Catona

3 Villese

2 Lazzaro

1 Scillese

1 Santa Cristina

Prossimo turno – 6^ giornata (14/11/2021)

AC Scillese-Catona

Ardore-Palizzi

Pol. Bovese-Siderno

Pro Pellaro-Palmese

Santa Cristina-CS Lazzaro

Saint Michel-Nuovo Polistena

Taurianova Academy-Bianco

Villese-Deliese