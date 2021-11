Giacchetta: ”Reggina, per me sarà una gara speciale. Di Aglietti penso…”

Contro la Reggina sarà una sfida speciale per Simone Giacchetta, attuale direttore sportivo della Cremonese ed ex amaranto, che al termine della sosta tornerà in riva allo Stretto per sfidare la squadra calabrese. Il ds ha parlato alle colonne de La Provincia di Cremona, così come riportano i colleghi di CalcioCremonese.it. Di seguito, le sue parole:

”Non si può liquidare in poche parole il periodo della Cremonese perché ci sono tanti fattori da considerare. Chi ha sensazioni negative si fa prendere dall’ansia, ma sin qui il bilancio è decisamente positivo rispetto agli anni precedenti. Siamo a buona distanza dalla zona più a rischio, ora bisogna lavorare per mantenere una classifica gratificante. Ultimamente sono mancati solo i risultati: la prestazione c’è stata e spesso siamo stati condannati da episodi sfortunati. Ora mi auguro che dopo un periodo di flessione arrivi quello di risalita”.

”Di Carmine sta facendo buone prestazioni al servizio della squadra e vorrei tanto che potesse segnare perché se lo merita. Strizzolo lo abbiamo visto solo contro il Pordenone. Gli altri a turno hanno tutti segnato”.

”Torno per la prima volta a Reggio Calabria da avversario, quindi non so come sarà. Sono stato alla Reggina per vent’anni, per me sarà una gara molto speciale. Aglietti? Abbiamo giocato insieme e mi ha regalato grandi soddisfazioni. Oggi, invece, è uno dei tecnici più esperti e affermati della categoria”.